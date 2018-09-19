Эксперты назвали три неизбежных признака депрессии

Самый первый признак связан с нарушениями сна и питания: неожиданные пробуждения посреди ночи, проблемы со стулом и необоснованная тревожность вполне могут быть сигналами о зарождающейся или уже созревающей депрессии.

Перепады настроения — второй признак. Если в течение дня человек по-разному себя чувствует, есть повод задуматься. То же касается сезонной цикличности: на резкое ухудшение общего морального состояния в определённые времена года лучше обратить внимание.

Третий признак — так называемая ангедония. Человек с ангедонией не чувствует удовольствия. Если вкусная еда, произведения искусства, приятные события не вызывают никакой радости — вероятность депрессии практически стопроцентная.