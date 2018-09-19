Эксперты назвали три неизбежных признака депрессии

Существует три основных признака истинной депрессии, при обнаружении которых стоит немедленно обратиться к специалисту, пишет Лайф.
Самый первый признак связан с нарушениями сна и питания: неожиданные пробуждения посреди ночи, проблемы со стулом и необоснованная тревожность вполне могут быть сигналами о зарождающейся или уже созревающей депрессии.
Перепады настроения — второй признак. Если в течение дня человек по-разному себя чувствует, есть повод задуматься. То же касается сезонной цикличности: на резкое ухудшение общего морального состояния в определённые времена года лучше обратить внимание.
Третий признак — так называемая ангедония. Человек с ангедонией не чувствует удовольствия. Если вкусная еда, произведения искусства, приятные события не вызывают никакой радости — вероятность депрессии практически стопроцентная.
По данным психиатров, 20% населения всего земного шара хотя бы один раз чувствовали симптомы депрессии. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что на планете 300 миллионов больных истинной депрессией. Это только подтвержденные данные — к сожалению, во многих культурах депрессия считается чем-то постыдным, так что многие люди просто не обращаются к специалистам и не встают на учёт. Такое состояние ошибочно считается временной слабостью, а не болезнью.