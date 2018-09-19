Беременность 49-летней Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем

Для того, чтобы поднять рейтинги, в новом телесезоне Андрей Малахов и его команда запустили на канале «Россия» «документальный» сериал под названием «Третья беременность 49-летней Эвелины Бледанс».

Под прицелом камер телезвезда прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И якобы забеременела. А потом съемочная группа «Прямого эфира» только успевала снимать программы.

Рейтинги зашкаливают – народ любит смотреть на мордобой, тем более, с участием звезд. И мало кто знает, что все это – заранее продуманный спектакль.

«Никакой беременности на самом деле у Бледанс нет, – шокировал Dni один из редакторов программы «Прямой эфир». – И с мордобоем все было заранее договорено – так рейтинг выше. Эвелине нужны деньги, потому что сама воспитывает сына, а работы у нее сейчас мало. Вот и согласилась подыграть Малахову. Получила за этот спектакль около полумиллиона рублей. Она же актриса – может любую роль сыграть».