Беременность 49-летней Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем

Программа «Прямой эфир» ввела в заблуждение зрителей. Творящемуся на ток-шоу удивляются даже сотрудники съемочной группы.
Для того, чтобы поднять рейтинги, в новом телесезоне Андрей Малахов и его команда запустили на канале «Россия» «документальный» сериал под названием «Третья беременность 49-летней Эвелины Бледанс».
Под прицелом камер телезвезда прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И якобы забеременела. А потом съемочная группа «Прямого эфира» только успевала снимать программы.
Рейтинги зашкаливают – народ любит смотреть на мордобой, тем более, с участием звезд. И мало кто знает, что все это – заранее продуманный спектакль.
«Никакой беременности на самом деле у Бледанс нет, – шокировал Dni один из редакторов программы «Прямой эфир». – И с мордобоем все было заранее договорено – так рейтинг выше. Эвелине нужны деньги, потому что сама воспитывает сына, а работы у нее сейчас мало. Вот и согласилась подыграть Малахову. Получила за этот спектакль около полумиллиона рублей. Она же актриса – может любую роль сыграть».
По словам сотрудника «Прямого эфира», эта программа сегодня – аналог скандального шоу «Окна», которое выходило в эфир в начале 2000-х. Формат того шоу сразу определили, как «трэш», что в переводе с английского означает «мусор» или «помойка». За сюжетную основу бралась выдуманная конфликтная история между родственниками, коллегами и просто знакомыми. Разыгрывали историю малоизвестные актеры и оплаченная массовка, а практически в каждом шоу случалась потасовка.