«В голове все перевернулось»: Дима Билан попал в аварию в Москве

Дима Билан двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент певец не справился с управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что Билан был трезв и не стал отрицать своей вины, передают РИА Новости.

Чуть позже с комментариями выступил и сам певец. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на светофоре.