Ср, 19.09.2018
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  • «В голове все перевернулось»: Дима Билан попал в аварию в Москве

«В голове все перевернулось»: Дима Билан попал в аварию в Москве Добавлено видео!

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Дима Билан.

ФОТО: SCANPIX

Дима Билан попал в автомобильную аварию. Популярный исполнитель прокомментировал инцидент.

Дима Билан двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент певец не справился с управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что Билан был трезв и не стал отрицать своей вины, передают РИА Новости.

Чуть позже с комментариями выступил и сам певец. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на светофоре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Багажник был вмят нехило», – признался Билан. Он сообщил, что договорился с пострадавшей стороной «полюбовно и по закону».

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