36-летняя Ксения Собчак ждет второго ребенка

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов, добавив, что они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.