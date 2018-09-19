36-летняя Ксения Собчак ждет второго ребенка
19 сентября 2018, 9:30
Светская львица Ксения Собчак ждет второго ребенка. Об этом стало известно накануне запуска телешоу «Собчак слезам не верит».
«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов, добавив, что они напряженно ищут новых людей в команду Ксении.
Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала «Муз-ТВ». По словам работников съемочной площадки, положение Собчак уже стало заметным для окружающих, передает Super.