Элитный детский сад и штат прислуги: роскошная жизнь близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Так, у каждого из малышей ей своя няня. Сотрудницы круглосуточно находятся рядом с детьми и проживают в знаменитом замке звездной четы. Их услуги обходятся примерно в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Одна из бывших нянь Лизы Галкиной после увольнения даже делилась откровениями с прессой, отмечая, что невероятно привязалась к девочке.

«Каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: «Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной». Смотришь, как спит она, как повернулась. За ребенка из обычной семьи тоже переживаешь, а тут двойная ответственность. Хотя с Лизой мне повезло. Она практически не шалила, с утра давала мне высыпаться. Некоторые детки встают в 6 утра, а Лиза обычно просыпается в 9. Когда увольнялась, плакала. Очень привязалась к этой девочке, до сих пор по ней скучаю», — рассказала бывшая няня Лизы Галкиной.

Помимо этого, особняк супругов регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает малышам дополнительные языковые уроки, а услуги специалиста стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Если же Лиза и Гарри отправляются на светское мероприятие, то сопровождают их охранники. Журналистам удалось узнать, что в штате звездной семьи состоит не менее пяти охранников, каждый из которых получает неплохое жалование.

Ну, а в детский сад пятилетних наследников певицы и юмористам отвозит личный водитель, который следит за тем, чтобы с детишками ничего не случилось по дороге.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЕТА

Прекрасно понимая, насколько детский организм может быть чувствителен к разнообразным канцерогенам, Пугачева и Галкин с первых дней жизни следили за рационом близнецов. Так, в одном из интервью артистка рассказывала, что старается ограничивать для Лизы и Гарри потребление сладкого. Отсутствие конфет в повседневном меню особенно непросто дается дочери примадонны.

Также в рационе малышей присутствуют фрукты, овощи, крупы. Однако иногда звездные родители позволяют близнецам нарушить устоявшуюся модель питания. Так, однажды Максим Галкин опубликовал видео с ужина своих детишек. По ходу ролика становится понятно, что Гарри с удовольствием уплетает бургер, а Лиза ест кашу с докторской колбасой. Многие поклонники были удивлены тому, с каким удовольствием малыши едят самые обычные продукты.

Сами же звездные супруги неоднократно подчеркивали, что для них важно здоровье малышей, поэтому акцент в их рационе сделан на здоровую пищу. Однако в собственный день рождения Лизе и Гарри наверняка достанутся долгожданные лакомства.

ЗВЕЗДНЫЕ ДРУЗЬЯ

Как и положено звездным детям, Лиза и Гарри дружат сплошь с наследниками знаменитых родителей. Так, малыши часто проводят время вместе с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми. Общаются они и с младшей дочерью Татьяны Навки Надей, а также наследниками певицы Жасмин.

На прошлом дне рождения близнецов Пугачевой появилась и дочь Игоря Николаева Ника. Однако композитор отметил, что его ребенок пока не может близко подружиться с Гарри и Лизой из-за разницы в возрасте.