Элитный детский сад и штат прислуги: роскошная жизнь близнецов Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Лиза и Гарри Галкины сегодня, 18 сентября, отмечают пятилетие. Несмотря на нежный возраст, дети Аллы Пугачевой уже посещают лучшие учебные заведения, при этом изучая несколько языков. Сколько же тратят знаменитые родители на шикарную жизнь малышей?
Лиза и Гарри Галкины стали звездами сразу же, как только появились на свет. Это неудивительно, ведь их мамой является примадонна российской эстрады, а папой – один из самых знаменитых юмористов в стране. Звездные родители с удовольствием делятся трогательными фото и видео с участием малышей, позволяя поклонникам следить за тем, как они растут. Однако расходы на обучение и развлечения для двойняшек преимуществе держатся в секрете, пишет Starhit.
ЭЛИТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД ЗА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
«Детям все самое лучшее» — взяв на вооружение этот девиз, Алла Пугачева и Максим Галкин еще в 2015 году отдали малышей в один из лучших садиков Москвы. Элитное учебное заведение «Кот в сапогах» располагается неподалеку от поселка Грязь, где проживает звездная чета.
В садике детей обучают английскому и французскому, попутно устраивая уроки балета, хорового пения и хореографии. Обучение в учреждении обходится звездной паре примерно в 195 тысяч рублей на одного ребенка.
«В обычные дни Лизу и Гарри по утрам привозят няня с водителем, – ранее рассказывали «СтарХиту» сотрудники «Кота в сапогах». — А когда мы устраиваем мероприятия, Алла Борисовна и Максим приезжают лично, обычно их сопровождают несколько охранников. Смотрят вместе с остальными родителями представление, общаются со всеми детишками, хвалят и своих, и чужих».
Стоит отметить, что Пугачева и Галкин не зря отдают за обучение малышей такие баснословные деньги. Юморист неоднократно публиковал видео, на которых его дети прекрасно изъяснялись как на английском, так и на французском. Поклонники же и вовсе не сомневается, что близнецов ждет блестящее будущее, а также лучшие учебные заведения мира.
Помимо прочего, Лиза и Гарри проявляют интерес к музыке. Крестная сына Пугачевой Мила Ставицкая ранее признавалась, что малыши с детства были склонны к искусству.
«Детки очень хорошо поют и пытаются уже на музыкальных инструментах играть. Родители им купили маленькие детские гитары, фортепьяно и микрофоны», — делилась наблюдениями Ставицкая.
Расписание наследников Пугачевой и Галкина расписано буквально по минутам. Однако сами малыши явно получают удовольствие от своих многочисленных занятий.
ШТАТ ПРИСЛУГИ
Алла Пугачева и Максим Галкин неоднократно признавались, что обожают проводить время с детьми. Однако звездные родители не могут быть рядом с малышами каждую минуту, ведь им необходимо ездить на гастроли и посещать светские мероприятия. Именно поэтому за Лизой и Гарри регулярно присматривает целая армия помощников.
Так, у каждого из малышей ей своя няня. Сотрудницы круглосуточно находятся рядом с детьми и проживают в знаменитом замке звездной четы. Их услуги обходятся примерно в 100 тысяч рублей ежемесячно.
Одна из бывших нянь Лизы Галкиной после увольнения даже делилась откровениями с прессой, отмечая, что невероятно привязалась к девочке.
«Каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: «Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной». Смотришь, как спит она, как повернулась. За ребенка из обычной семьи тоже переживаешь, а тут двойная ответственность. Хотя с Лизой мне повезло. Она практически не шалила, с утра давала мне высыпаться. Некоторые детки встают в 6 утра, а Лиза обычно просыпается в 9. Когда увольнялась, плакала. Очень привязалась к этой девочке, до сих пор по ней скучаю», — рассказала бывшая няня Лизы Галкиной.
Помимо этого, особняк супругов регулярно посещает педагог, который родом из Франции. Он дает малышам дополнительные языковые уроки, а услуги специалиста стоят порядка 100 тысяч рублей в месяц.
Если же Лиза и Гарри отправляются на светское мероприятие, то сопровождают их охранники. Журналистам удалось узнать, что в штате звездной семьи состоит не менее пяти охранников, каждый из которых получает неплохое жалование.
Ну, а в детский сад пятилетних наследников певицы и юмористам отвозит личный водитель, который следит за тем, чтобы с детишками ничего не случилось по дороге.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЕТА
Прекрасно понимая, насколько детский организм может быть чувствителен к разнообразным канцерогенам, Пугачева и Галкин с первых дней жизни следили за рационом близнецов. Так, в одном из интервью артистка рассказывала, что старается ограничивать для Лизы и Гарри потребление сладкого. Отсутствие конфет в повседневном меню особенно непросто дается дочери примадонны.
Также в рационе малышей присутствуют фрукты, овощи, крупы. Однако иногда звездные родители позволяют близнецам нарушить устоявшуюся модель питания. Так, однажды Максим Галкин опубликовал видео с ужина своих детишек. По ходу ролика становится понятно, что Гарри с удовольствием уплетает бургер, а Лиза ест кашу с докторской колбасой. Многие поклонники были удивлены тому, с каким удовольствием малыши едят самые обычные продукты.
Сами же звездные супруги неоднократно подчеркивали, что для них важно здоровье малышей, поэтому акцент в их рационе сделан на здоровую пищу. Однако в собственный день рождения Лизе и Гарри наверняка достанутся долгожданные лакомства.
ЗВЕЗДНЫЕ ДРУЗЬЯ
Как и положено звездным детям, Лиза и Гарри дружат сплошь с наследниками знаменитых родителей. Так, малыши часто проводят время вместе с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми. Общаются они и с младшей дочерью Татьяны Навки Надей, а также наследниками певицы Жасмин.
На прошлом дне рождения близнецов Пугачевой появилась и дочь Игоря Николаева Ника. Однако композитор отметил, что его ребенок пока не может близко подружиться с Гарри и Лизой из-за разницы в возрасте.
И, конечно, дети Пугачевой проводят много времени с ее внучкой Клавдией. Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте часто гостит в особняке звездной бабушки, развлекая ее наследников играми и разнообразными шалостями.