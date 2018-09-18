Аллу Пугачеву попросили слезть с шеи Максима Галкина
18 сентября 2018, 13:29
Накануне стало известно, что певица Алла Пугачева решила закрыть закрыть свою школу талантов. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян дал свой едкий комментарий по этому поводу.
Он считает, что Алле Пугачевой нужно освоить технику хайпа и тогда она смогла бы не закрывать свою школу, а так она будет сидеть на шее у своего молодого супруга Максима Галкина. Она вполне бы могла последовать примеру бывшего мужа Филиппа Киркорова, который активно продвигает себя. Напомним, что Примадонна решила закрыть свою мастерскую из-за огромной аренды, пишет 7d.org.ua.