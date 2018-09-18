Аллу Пугачеву попросили слезть с шеи Максима Галкина

Он считает, что Алле Пугачевой нужно освоить технику хайпа и тогда она смогла бы не закрывать свою школу, а так она будет сидеть на шее у своего молодого супруга Максима Галкина. Она вполне бы могла последовать примеру бывшего мужа Филиппа Киркорова, который активно продвигает себя. Напомним, что Примадонна решила закрыть свою мастерскую из-за огромной аренды, пишет 7d.org.ua.