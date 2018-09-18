Тема груди раскрыта: Веру Брежневу осудили за декольте до пупа (ФОТО)

Обычно фанаты восторгаются откровенными фото, но на этот раз артистку осудили. Накануне в блоге Веры появился странный снимок. Брежнева продемонстрировала платье, которое модные критики назвали бы апогеем отсутствия вкуса. Экстремальное мини дополнено более, чем откровенным декольте до пупа. Подписчики возмутились такой пошлостью, а многие поинтересовались, одобрил ли такой наряд «папик», пишет 7d.org.ua.