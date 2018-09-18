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  • Тема груди раскрыта: Веру Брежневу осудили за декольте до пупа (ФОТО)

Тема груди раскрыта: Веру Брежневу осудили за декольте до пупа (ФОТО)

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Вера Брежнева

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik / Scanpix

Вера Брежнева, являясь матерью двоих детей, тем не менее, сохранила отличную фигуру и не стесняется ее демонстрировать. 

Обычно фанаты восторгаются откровенными фото, но на этот раз артистку осудили. Накануне в блоге Веры появился странный снимок. Брежнева продемонстрировала платье, которое модные критики назвали бы апогеем отсутствия вкуса. Экстремальное мини дополнено более, чем откровенным декольте до пупа. Подписчики возмутились такой пошлостью, а многие поинтересовались, одобрил ли такой наряд «папик», пишет 7d.org.ua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. #whatisF

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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