«И приснится же такое...» Todes представит в Эстонии очередной триумф танцев!

Выступление Todes – это всегда яркое и динамичное шоу, которое с первых секунд захватывает зрителя.

«И приснится же такое...» - это удивительный мир снов, где можно увидеть таинственного заклинателя змей и мудрого сэнсэя, веселых ковбоев и трогательных парижских влюбленных… Невероятное путешествие сквозь время и пространство – к своим мечтам. Все происходящее на сцене целиком поглощает зрителя. Два часа спектакля пролетают как одно мгновение, оставляя чувство бесконечного восторга.

Сегодня Todes – это один из самых востребованных танцевальных коллективов. Их спектакли – непрерывный каскад самых сильных впечатлений. Это невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух! Казалось бы, в наш век сложно поверить, что зрителя еще можно чем-то удивить, перенести его в мир эйфории, удивить невиданным. Но это возможно. И даже не надо спрашивать, в чем секрет. Его уже давно нет, поскольку ответ очевиден: талант Аллы Духовой и ее артистов.

На сцене актеры театра показывают невозможное: без нанотехнологий иллюзионистов танцоры во время исполнения элементов словно зависают в воздухе. Они взмывают в космос, спускаются на дно океана, путешествуют во времени благодаря самым последним световым решениям. Синхронность Todes на сцене заставляет биться сердце в один такт их движениям. Это немыслимое по энергетике и самоотдаче шоу, которое Todes исполняет на одном дыхании.

Алла Духова и ее танцовщики, признанные одними из лучших в мире, погружают зрителя в глубину мировой культуры, заставляя его смеяться, восхищаться, задумываться.

Немаловажную роль играет и музыкальное сопровождение. Внимание уделено абсолютно каждой мелочи, поэтому даже самый скептичный зритель после выступления Todes долгое время будет находится под впечатлением.

С артистами балета Аллы Духовой Todes вы переживете погружения в другие культуры, будете смеяться, восхищаться, задумываться и замирать, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти, свою жизнь…