В Таллинне выступит Петр Мамонов

«Я всегда живу просто, каждый день. Когда накапливается какая-то информация об этой жизни, аккумулируется очередной опыт — ведь человек сильно меняется день ото дня — делаю спектакли-шоу. Они о том, в каком состоянии моя душа находится на нынешний момент моей жизни, что меня волнует, что болит, тревожит. Мне легко, не надо задумывать специально какую-то идею. Интересным по-настоящему, глубоким стало в основном общение с Богом. Я всю жизнь любил искусство, музыку, литературу, поэзию. Я вырос в центре Москвы на Большом Каретном, в литературно-продвинутой семье, у нас было много знаменитостей, Белла Ахмадуллина. Я все это жадно впитывал. Сейчас я с удивлением замечаю, что меня уже не интересует, не так вставляет вся эта художественная литература, хотя музыку слушаю по-прежнему. Но виден конец этому всему, а общение с Богом не имеет предела. Ни мудрым мыслям, ни эмоциональным переживаниям, ни тому, как человек сложен, многогранен», — сказал Мамонов.