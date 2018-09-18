В Таллинне выступит Петр Мамонов

8 ноября в Центре русской культуры выступит Петр Мамонов с авторским спектаклем «Как я читал святого Исаака Сирина».
Я, Петр Мамонов, сидел в своем 21- ом веке. Взял книгу Святой Исаак Сирин, Слова Подвижнические - 7ой век. Понял - это все про меня, про нас, о наших отношениях с Богом. Взял, сделал Шоу-Спектакль, где хочу вам рассказать, как Исаак Сирин изменил всю мою жизнь. + музыка. Приходите. Ждем!
С любовью, Петр Мамонов
«Я всегда живу просто, каждый день. Когда накапливается какая-то информация об этой жизни, аккумулируется очередной опыт — ведь человек сильно меняется день ото дня — делаю спектакли-шоу. Они о том, в каком состоянии моя душа находится на нынешний момент моей жизни, что меня волнует, что болит, тревожит. Мне легко, не надо задумывать специально какую-то идею. Интересным по-настоящему, глубоким стало в основном общение с Богом. Я всю жизнь любил искусство, музыку, литературу, поэзию. Я вырос в центре Москвы на Большом Каретном, в литературно-продвинутой семье, у нас было много знаменитостей, Белла Ахмадуллина. Я все это жадно впитывал. Сейчас я с удивлением замечаю, что меня уже не интересует, не так вставляет вся эта художественная литература, хотя музыку слушаю по-прежнему. Но виден конец этому всему, а общение с Богом не имеет предела. Ни мудрым мыслям, ни эмоциональным переживаниям, ни тому, как человек сложен, многогранен», — сказал Мамонов.