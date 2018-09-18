Вы думали, что хорошо зарабатываете? Популярный диджей получает 100 тысяч евро за ночь
18 сентября 2018, 12:31
Многие эстонцы были уверены, что всемирно известный диджей зарабатывает 25 тысяч евро за ночь. Спешим их разочаровать, сумма эта выше в четыре раза.
Знаете ли вы, что DJ Martin Garrix за один выход на сцену зарабатывает около 100 000 евро. Неплохо. Тем более, что для начинающего диджея достаточно лишь флешки и желания работать в этом направлении.
Журналисты Reporter.ee пообщались с эстонским диджеем Андресом Пуусеппом и узнали, что нужно в Эстонии для этой работы.
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