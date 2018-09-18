Вт, 18.09.2018
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  • Вы думали, что хорошо зарабатываете? Популярный диджей получает 100 тысяч евро за ночь

Вы думали, что хорошо зарабатываете? Популярный диджей получает 100 тысяч евро за ночь

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Многие эстонцы были уверены, что всемирно известный диджей зарабатывает 25 тысяч евро за ночь. Спешим их разочаровать, сумма эта выше в четыре раза. 

Знаете ли вы, что DJ Martin Garrix за один выход на сцену зарабатывает около 100 000 евро. Неплохо. Тем более, что для начинающего диджея достаточно лишь флешки и желания работать в этом направлении. 

Журналисты Reporter.ee пообщались с эстонским диджеем Андресом Пуусеппом и узнали, что нужно в Эстонии для этой работы. 

Смотрите видео! 

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