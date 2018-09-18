Она была первой эстонской звездой эротики, о ней мечтал весь Союз. Смотрите, как эта красотка живет теперь

Ставшая успешной в Швейцарии бизнес-вумен теперь живет во Франции роскошной жизнью. Женщине и ее супругу принадлежит шикарная вилла с бесчисленным количеством комнат, винными комнатами и своим парком с пальмами. Во дворе также находится бассейн. Пара живет вместе уже 26 лет и безгранично счастлива. Прямо вместе с эстонскими журналистами счастливые влюбленные распили бутылку шампанского, стоимость которого около 200 евро.