Она была первой эстонской звездой эротики, о ней мечтал весь Союз. Смотрите, как эта красотка живет теперь

Насколько сложно работать за границей? Нужно самой стараться быть счастливой. Прославившаяся на весь Советский Союз звезда эротики под псевдонимом Neiu Eva (настоящее имя - Хелле Тармет) сейчас ни в чем себе не отказывает.
Ставшая успешной в Швейцарии бизнес-вумен теперь живет во Франции роскошной жизнью. Женщине и ее супругу принадлежит шикарная вилла с бесчисленным количеством комнат, винными комнатами и своим парком с пальмами. Во дворе также находится бассейн. Пара живет вместе уже 26 лет и безгранично счастлива. Прямо вместе с эстонскими журналистами счастливые влюбленные распили бутылку шампанского, стоимость которого около 200 евро.
Сравнительно недалеко от их виллы находится море и горы. Паре нравится там всё: и климат, и воздух.
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