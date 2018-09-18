Дети сняли для отца поздравление на Рождество, не зная, что он уже умер

Дети сняли для папы трогательное поздравление на Рождество, не зная, что его не стало несколько часов назад. Калли Джеффорд никак не могла сказать сыновьям — восьмилетнему Харрисону, семилетнему Эштону и пятилетнему Джейксону-Джону, — что их отец умер. Но малышам из Нортгемптона, Англия, пришлось узнать грустную правду, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

«Не говорить им было пыткой. Но я ждала, так как не хотела, чтобы они помнили Рождество как что-то разрушительное. Но потом медсестра сообщила, что печень Джона успешно трансплантирована. И я сказала детям, что папа спас человека и мы можем гордиться», - вспоминает Калли Джеффорд.

То, что их отец стал донором и спас жизнь другого человека, помогло детям справиться с его потерей. По словам Калли, они будто знали, что папа ушёл из жизни.

Джон страдал от диабета первого типа, но несмотря на это не ограничивал себя в еде. В итоге это привело к тому, что почки стали работать только на 30% и его срочно госпитализировали. Единственное, что могли врачи, — это сделать пересадку почки и поджелудочной железы. Пациента внесли в список ожидания донора, но никто не мог сказать, когда операция будет возможна.

К сожалению, состояние Джона продолжало ухудшаться и у него диагностировали сосудистую деменцию. Были дни, когда мужчина не мог вспомнить даже своих детей. Тем не менее Калли решила забрать его домой на Рождество и устроить настоящий семейный праздник. Но, когда она приехала в больницу, Джон уже был в реанимации.