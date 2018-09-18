Звезда сериала «Бригада» назвал виновного в смерти актера на съемках «Смерша»

Иншаков подчеркнул, что постановочная драка с актерами, которых в кадре нельзя заменить каскадерами — очень серьезная работа, которая требует очень много времени. «А у нас экономят и на времени, и на каскадерах, и на зарплате. И в результате такие травмы. Нельзя экономить. Каждый должен делать свое дело. Актер — играть, каскадер — работать за актера, подменяя его в нужный момент», — добавил он.