Сегодняшний день не слишком многообещающий, но есть знаки Зодиака, которым повезет

Дева

День пройдет без тревог, волнений и серьезных проблем. Конечно, избежать серьезных недоразумений вряд ли удастся, но Девы настроены позитивно, верят в свои силы, а потому у них на пути едва ли возникнут непреодолимые преграды. Не радует ясностью финансовая картина, однако затруднения – дело временное, разумной экономии будет вполне достаточно.

Прекрасный день для романтического путешествия с любимым человеком. Тех, кто отправляется в поездку в одиночестве, могут ожидать приятные знакомства. Разногласия с родственниками могут касаться ваших увлечений, привычного способа проведения досуга. Будьте готовы пойти на небольшие уступки.

Весы

Состояние профессиональных дел не радует, однако в случае появления серьезных трудностей вы можете рассчитывать на помощь высокопоставленных особ. Бизнесменов ожидают проблемы финансового характера; именно деньги будут основной причиной споров с партнерами и наемными работниками. При этом Весам-служащим не возбраняется обсуждение вопроса о повышении заработной платы.

С близкими вы ладите легко, и даже необходимость обсудить сложные вопросы не должна пугать вас – разногласий не предвидится. Высок жизненный потенциал, самочувствие будет хорошим, нагрузки не покажутся утомительными.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться многого, если здраво оценят свои возможности и не станут браться за решение слишком сложных задач. Помните, что силы ваши небезграничны, а оснований рассчитывать на поддержку со стороны маловато. Не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей; эта рекомендация касается как работы, так и семейных дел.

Серьезные разногласия возможны у влюбленных, особенно трудно придется парам с большой разницей в возрасте. Скорпионы склонны чрезмерно опекать не только детей и нуждающихся в помощи родственников, но и друзей, которые едва ли будут этому рады.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не торопиться: день как нельзя лучше подходит для принятия взвешенных решений, совершения хорошо обдуманных поступков. Вероятно заключение долгосрочных сделок и контрактов, а также удачное завершение проектов, над которыми вы трудились несколько недель подряд. Деловые отношения гармоничны и стабильны, можно не опасаться неприятных сюрпризов.

В личной сфере ситуация складывается также весьма благоприятная, особенно повезет юным влюбленным: их ожидает день, полный романтики. Хорошо сложатся поездки. От утомительного физического труда лучше отказаться.

Козерог

Козероги способны на необыкновенные, выдающиеся поступки. Если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, не теряйте время попусту – день для этого подходит как нельзя лучше. Раскрываются новые таланты, появляется возможность заняться необычным, но очень перспективным бизнесом. Очень важно прислушиваться к своей интуиции: ее подсказки будут более полезными, чем доводы логики.

Общение с родственниками будет радовать; вообще, сегодня вы можете рассчитывать на практически безусловную поддержку членов семьи. Можно обсуждать вопросы, касающиеся вступления в брак, совместной жизни с любимым человеком – ваша способность даже к делам романтического свойства подходить с практической точки зрения будет очень кстати.

Водолей

Дела Водолеев идут неплохо, но желания представителей данного знака столь многочисленны, что звезды буквально не успевают исполнять их. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, иначе вы рискуете весь день провести в погоне за огромным количеством разбегающихся во все стороны зайцев.

Порадует состояние финансовых дел, возможно возвращение старого долга. Прекрасный день для экспериментов с имиджем, похода в салон красоты, пополнения гардероба. Не исключены приятные встречи и романтические знакомства, особенно – во второй половине дня.

Рыбы

Рыбам стоит сосредоточиться на личной жизни: день как нельзя лучше подходит для романтических свиданий, встреч с друзьями, семейных праздников и торжеств. Настроение ваше весьма переменчиво; не стоит предаваться мрачным мыслям – близкие люди помогут вам справиться с меланхолией и снова взглянуть на жизнь оптимистично.