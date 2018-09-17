Гороскоп на неделю: Близнецам надо уделить время семье, а Скорпионам – налаживать рабочие связи

ДЕВЫ

Не цепляйтесь за прошлое, оно уходит в небытие, освобождая место для новых начинаний. Вам нужна публичная сцена, где сущность расцветет радужными красками и запылает творческим огнем. Где талант тайного стратега проявится с максимальной эффективностью. Только вкалывать за других не смейте, ограничьте круг трудовых нагрузок, дайте волю лени, много работать – разрушать здоровье. Внутренний мир очищается благодаря духовным практикам, это сейчас судьбоносная задача. "Релаксируйте", меняйте обстановку, удовлетворяйте интеллектуальные аппетиты. Смена впечатлений крайне необходима. Короткие поездки, общие интересы с брачными партнерами заряжают чрезвычайными положительными эмоциями. Не пропустите романтическое знакомство! 18, 19 сентября удачные дни.

ВЕСЫ

Период мистических ситуаций продолжается, поэтому от вашей воли ничего не зависит. Спрячьтесь, "зашифруйтесь", куда жизненное судно причалит – это забота Высших сил, если вы в них верите. Если сидите на финансовой мели – очень плохо, значит сбились с правильного пути. В любовной сфере не все гладко. Не можете разорвать старую любовную связь? А надо! Не ищите удовольствий, здесь вы, к сожалению, окутаны туманом иллюзий.

СКОРПИОНЫ

Вы на пике популярности, личность харизматичная, очаровательная, перед которой открыты все пути: ключ к жизненному процветанию находится в дружном коллективе, с которым вас объединяют практические интересы. Без братской поддержки жизнь неполноценна, зато талантливые с практической жилкой соратники вас окрыляют, поднимают до небес. Самое время укрепить выгодные должностные связи, подружиться с руководством, коллегами. Не жалейте ничего ради сохранения верной дружбы, особенно на профессиональном поприще. Если цель выбрана правильно – будет карьера, любимая работа, деньги, гармоничная деловая команда. А вот с домочадцами море хлопот, здесь пока продолжается негативная полоса. Не обижайте родных.

СТРЕЛЬЦЫ

Профессиональная самореализация в разгаре, если творческое призвание соответствует профессиональному призванию – это прекрасно, лавры престижа и славы гарантированы! Постарайтесь гармонично вписаться в должностную иерархию, грамотно овладеть ролью руководителя и подчиненного. С финансами туго, затяните пояса, не сорите деньгами. Занимайтесь благотворительностью, тогда и к вам придет аналогичная помощь. На собственные взгляды, мысли не следует ориентироваться, они обманчивы, делайте ставку на чужие советы, подсказки. Там зерна истины. Прежде, чем критиковать других , следует вынуть бревно из собственного глаза.

КОЗЕРОГИ

Если загорелись желанием учиться, это замечательно, роль "вечного студента" вам импонирует. Усваивайте всю информацию, однако мертвым грузом она не должна лежать, непременно поделитесь интеллектуальными достижениями с окружающими. С радостью давайте людям советы, если попросят. И не идите на поводу эгоизма. Экономьте силы, не разбазаривайте свою энергию. Чужие ресурсы, источники доходов – вот ориентир правильных действий. Опирайтесь на друзей, это высокие покровители, трансляторы удачи, без которых сейчас жизнь скудна. И сами демонстрируйте дружескую преданность.

ВОДОЛЕИ

Создать надежный союз с лицом, которому полностью доверяете, стать верными партнерами – вот ваша задача. Растворяться друг в друге не следует, вы две самодостаточные независимые личности, которым суждено идти бок о бок, сотрудничать, удовлетворяя обоюдные интересы, зарабатывать деньги и рационально их инвестировать в прибыльные проекты. В профессиональной сфере, карьере, бизнесе благодать, сильные мира сего к вашим услугам, в критические моменты всегда составят протекцию. Единственный минус –собственное поведение (внешний облик), оно, как зеркало, отражает грязь внутреннего мира: гордыня, неискорененные комплексы, агрессия, психологические, физиологические зависимости – вот с ними и боритесь. И не смейте манипулировать окружающими.

РЫБЫ