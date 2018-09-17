49-летняя Дженнифер Лопес в сексуальном бикини продемонстрировала свой «персик»
17 сентября 2018, 17:58
Американская популярная певица Дженнифер Лопес, которая недавно отпраздновала 49-летие в мини-бикини, продолжает демонстрировать свои формы.
Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала порцию свежих снимков, на которых позирует в персиковом купальнике и хвастается своим "персиком" - упругими ягодицами, которые она еще много лет назад застраховала.
"Все просто персик", - подписала снимки певица.
На одном из снимков, кроме роскошных ягодиц, певица также продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.
На другой фотографии расслабленная звезда в шезлонге предстала без макияжа и похвасталась своей естественной красотой и довольно откровенным декольте.