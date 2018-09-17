Пн, 17.09.2018
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  • 49-летняя Дженнифер Лопес в сексуальном бикини продемонстрировала свой «персик»

49-летняя Дженнифер Лопес в сексуальном бикини продемонстрировала свой «персик»

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ФОТО: Vida Press

Американская популярная певица Дженнифер Лопес, которая недавно отпраздновала 49-летие в мини-бикини, продолжает демонстрировать свои формы. 

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала порцию свежих снимков, на которых позирует в персиковом купальнике и хвастается своим "персиком" - упругими ягодицами, которые она еще много лет назад застраховала. 

"Все просто персик", - подписала снимки певица.

На одном из снимков, кроме роскошных ягодиц, певица также продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.

ФОТО: Vida Press

На другой фотографии расслабленная звезда в шезлонге предстала без макияжа и похвасталась своей естественной красотой и довольно откровенным декольте. 

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