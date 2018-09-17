В Таллинне выступит трибьют-группа «Кино» – группа «Виктор»
17 сентября 2018, 18:12
7 декабря в таллиннском Rock Cafe выступит легендарная трибьют группа “Кино” – группа “Виктор".
Трибьют-группа «ВИКТОР» является лучшим исполнителем песен «Кино». «ВИКТОР» - единственная группа честно и вдохновенно отражающая в полной мере дух и творчество группы «КИНО». Солист и основатель группы - Асхат Калбаев, достойно, талантливо и с особой сердечностью несет в себе образ Виктора Цоя.
Группа “Виктор” существует с лета 1995 года. В прошлом группа уже несколько раз выступала в Эстонии.
Билеты на группу “Виктор” в продаже в системах Piletilevi и ostapilet.ee.