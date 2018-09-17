Пн, 17.09.2018
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Не каждый день увидишь! Элина Нечаева показала фото в бикини Пятьдесят оттенков голубого...

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Элина Нечаева

ФОТО: Konstantin Sednev

Эстонская оперная певица, которая в это году представила нашу страну на конкурсе «Евровидение», опубликовала в своем Instagram редкий снимок. 

На фотографии красотка Элина позирует на фоне моря в бикини. Стоит отметить, что до этого Элина Нечева не баловала поклонников такими кадрами.

«Пятьдесят оттенков голубого», - подписала эстонская знаменитость фотографию, которая была сделана на острове Борнео в Малайзии. Именно там сейчас отдыхает Нечаева.

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