Не каждый день увидишь! Элина Нечаева показала фото в бикини Пятьдесят оттенков голубого...
17 сентября 2018, 15:39
Эстонская оперная певица, которая в это году представила нашу страну на конкурсе «Евровидение», опубликовала в своем Instagram редкий снимок.
На фотографии красотка Элина позирует на фоне моря в бикини. Стоит отметить, что до этого Элина Нечева не баловала поклонников такими кадрами.
«Пятьдесят оттенков голубого», - подписала эстонская знаменитость фотографию, которая была сделана на острове Борнео в Малайзии. Именно там сейчас отдыхает Нечаева.