Фото: клип «Цвет настроения черный» заставил беременную Бледанс раздеться

Эвелина оказалась под таким впечатлением от увиденного, что решилась на откровенную фотосессию. Звезда в обнимку с накачанным красавцем-брюнетом позирует на палубе роскошной яхты. За их спинами открывается живописный вид на море и отвесные скалы. Бледанс отметила, что серия снимков посвящена клипу «Цвет настроения черный».

Примечательно, что Эвелина опубликовала кадры в личном Instagram и сопроводила их хештегами, прямо указывающими на их отношение к музыкальному ролику Киркорова и Крида. Эвелина призналась, что рядом с шикарным мужчиной «чувствует себя богиней». Отметим, что даже купальные костюмы звезда и ее ухажер выбрали в тон – черные.

Напомним, что музыкальный ролик на песню Крида и Киркорова сразу после выхода попал в тренды YouTube. За три дня клип набрал более 13 миллионов просмотров. Тут же появился одноименный хештег, которым пользователи Сети начали сопровождать собственные забавные и не очень видео и фото.