Дыни у богини: 55-летняя Бригитта Нильсен напугала поклонников «желе» в декольте

Бездонное декольте актрисы, недавно ставшей матерью в (!) пятый раз, не то что разочаровало — по-настоящему испугало ее фанатов, пишет Woman.

Не так давно у Бригитты Нильсен на шестом десятке родилась дочь. Восстановившись после непростой беременности и родов, бывшая супруга Сильвестра Сталлоне снова стала появляться на различных светских мероприятиях.

Вечер субботы Бригитта провела на вечеринке, посвященной предстоящей церемонии «Эмми». Компанию молодой матери составил ее 39-летний супруг Маттиа Десси. Поклонники актрисы не могли не отметить, как светились счастьем ее глаза и в какой Бригитта потрясающей форме. Однако кое-что все-таки настораживало…

Смелый наряд с чересчур глубоким вырезом давал всем желающим возможность рассмотреть ее далеко уже немолодую грудь, явно пережившую не одну пластическую операцию. Бюст имеет весьма своеобразную и, прямо скажем, нетипичную для этой части тела форму, но главное — по мнению фанатов, высказавшихся под снимками многодетной матери в Сети, — напоминает желе.