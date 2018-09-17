Пн, 17.09.2018
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  • Смотри: обнаженная Алена Водонаева прикрыла интимное место стаканом кофе

Смотри: обнаженная Алена Водонаева прикрыла интимное место стаканом кофе

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Алена Водонаева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева любит интриговать подписчиков пикантными кадрами.

На этот раз она взбудоражила их откровенным постельным фото. В сториз своего Instagram Алена Водонаева опубликовала кадр, на котором она абсолютно без белья лежит на кровати, прикрывая интимное место стаканчиком с кофе. Мужской части подписчиков телезвезды очень понравилось это фото, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram Алены Водонаевой

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