Смотри: обнаженная Алена Водонаева прикрыла интимное место стаканом кофе

На этот раз она взбудоражила их откровенным постельным фото. В сториз своего Instagram Алена Водонаева опубликовала кадр, на котором она абсолютно без белья лежит на кровати, прикрывая интимное место стаканчиком с кофе. Мужской части подписчиков телезвезды очень понравилось это фото, пишет 7d.org.ua.