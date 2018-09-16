«У нас все серьезно». Виктория Боня опубликовала фото с новым возлюбленным
16 сентября 2018, 11:52
Ранее стало известно, что светская львица рассталась с миллиардером Пьером Андюраном, передает Лайф.
Светская львица Виктория Боня разместила на своей странице в "Инстаграме" фотографию с новым избранником. Им оказался юрист Аллен Джеффри Бейер, с которым ранее у неё якобы уже были отношения, сообщает "СтарХит". По информации издания, Бейер работает юристом в Лос-Анджелесе.
— У нас всё серьезно. Можете поздравлять, — подписала она снимок.