Вс, 16.09.2018
Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «У нас все серьезно». Виктория Боня опубликовала фото с новым возлюбленным

«У нас все серьезно». Виктория Боня опубликовала фото с новым возлюбленным

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Виктория Боня с новым возлюбленным

ФОТО: Instagram

Ранее стало известно, что светская львица рассталась с миллиардером Пьером Андюраном, передает Лайф.

Светская львица Виктория Боня разместила на своей странице в "Инстаграме" фотографию с новым избранником. Им оказался юрист Аллен Джеффри Бейер, с которым ранее у неё якобы уже были отношения, сообщает "СтарХит". По информации издания, Бейер работает юристом в Лос-Анджелесе.

— У нас всё серьезно. Можете поздравлять, — подписала она снимок.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ