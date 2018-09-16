Беременна? В Сеть попали фото Бузовой с округлившимся животом

Кадр, на котором Ольга выглядит словно беременная, разместили в Instagram. "Бузова колбаски переела?" – гласит подпись к посту.

На снимке телеведущая беседует у ворот "Дома-2" с Романом Гриценко. Разговор явно не нравится Ольге, она скрестила руки. Этот жест сделал акцент на живот Бузовой, и, судя по кадру, девушка действительно поправилась. Причем произошло это уже после съемок ее нового шоу "Замуж за Бузову", ведь там "невеста" демонстрирует идеальный пресс.

"Так она же месяц назат выставляла свой стальной пресс", "Мне кажется она просто беремена", "Бузяо отростила пузяо", – написали в комментариях поклонники телеведущей.