Сб, 15.09.2018
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Это навсегда! Вот какие татуировки жители Эстонии сделали на фестивале Street Mirror Expo БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ!

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Street Mirror Expo - ежегодный тату-фестиваль, в рамках которого все интересующиеся могут ознакомиться с искусством татуировки и стилем жизни, связанным с татуированием. 

Мероприятие состоялось в Котле культуры.

На фестивале вниманию гостей были представлены самые лучшие студии и мастера, а также практически все, что может относиться к татуированию.

Напомним, впервые Street Mirror Expo прошел 13 ноября 2010 года в клубе Rock Cafe. 


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