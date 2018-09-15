Это навсегда! Вот какие татуировки жители Эстонии сделали на фестивале Street Mirror Expo БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ!
15 сентября 2018, 21:30
Street Mirror Expo - ежегодный тату-фестиваль, в рамках которого все интересующиеся могут ознакомиться с искусством татуировки и стилем жизни, связанным с татуированием.
Мероприятие состоялось в Котле культуры.
На фестивале вниманию гостей были представлены самые лучшие студии и мастера, а также практически все, что может относиться к татуированию.
Напомним, впервые Street Mirror Expo прошел 13 ноября 2010 года в клубе Rock Cafe.