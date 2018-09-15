В Петербурге прооперировали актeра Игоря Скляра
15 сентября 2018, 16:09
Звезда советского кино, актeр и певец Игорь Скляр неделю провeл в больнице, где ему провели операцию на плече. По словам артиста, хирурги сшили порванные связки. Об этом сообщил телеканал «78».
Как сообщил 60-летний актeр, после операции он некоторое время провeл в медцентре имени Алмазова в Петербурге.
«Сейчас уже всe в порядке, я дома, спасибо за беспокойство», — пояснил он телеканалу.
Игорь Скляр стал лауреатом премии за лучший актeрский дебют на фестивале «Молодость Мосфильма» в 1984 году за роль в фильме «Мы из джаза». Также он получил премию за лучшую мужскую роль на «Кинотавре» 1994 года.