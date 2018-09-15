В Петербурге прооперировали актeра Игоря Скляра

Как сообщил 60-летний актeр, после операции он некоторое время провeл в медцентре имени Алмазова в Петербурге.

«Сейчас уже всe в порядке, я дома, спасибо за беспокойство», — пояснил он телеканалу.

Игорь Скляр стал лауреатом премии за лучший актeрский дебют на фестивале «Молодость Мосфильма» в 1984 году за роль в фильме «Мы из джаза». Также он получил премию за лучшую мужскую роль на «Кинотавре» 1994 года.