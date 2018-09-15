Нет оправданий! Глубоко беременная эстонская актриса делает это, пока ты лежишь на диване

Эстонская актриса Адель Сепп, которая находится на 37 неделе беременности, накануне через социальные Сети призвала жителей Эстонии не лениться. Глубоко беременная актриса приняла участие во Всемирном дне уборке. Молодая женщина показала, что даже с большим животом можно помочь сделать природу чище. Интересно, какие оправдания есть у тех, кто проигнорировал эту благую акцию?