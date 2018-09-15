Еще одна веская причина пить кофе

Португальские ученые представили новые данные, подтверждающие полезность привычки пить кофе, о чем подробно рассказал журнал Nephrology Dialysis Transplantation. Выяснилось, что кофеин крайне полезен для людей с больными почками, пишет Medikforum.
«Потребление кофеина снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек», – приводятся в издании слова специалистов.
На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за группой из почти 5 тысяч человек, у которых в анамнезе значилась почечная недостаточность. В ходе своего расследования ученые обратили внимание на то, что заядлые кофеманы из числа наблюдаемых пациентов имели самую высокую продолжительность жизни и самый минимальный риск преждевременной смерти.
В результате было установлено: вероятность смертности при потреблении большого количества кофе людьми с хронической болезнью почек снижается на четверть.