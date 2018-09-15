Сб, 15.09.2018
Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Еще одна веская причина пить кофе

Еще одна веская причина пить кофе

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кофе.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Португальские ученые представили новые данные, подтверждающие полезность привычки пить кофе, о чем подробно рассказал журнал Nephrology Dialysis Transplantation. Выяснилось, что кофеин крайне полезен для людей с больными почками, пишет Medikforum.

«Потребление кофеина снижает риск преждевременной смерти у людей с хронической болезнью почек», – приводятся в издании слова специалистов.

На протяжении 12 лет исследователи наблюдали за группой из почти 5 тысяч человек, у которых в анамнезе значилась почечная недостаточность. В ходе своего расследования ученые обратили внимание на то, что заядлые кофеманы из числа наблюдаемых пациентов имели самую высокую продолжительность жизни и самый минимальный риск преждевременной смерти.

В результате было установлено: вероятность смертности при потреблении большого количества кофе людьми с хронической болезнью почек снижается на четверть.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ