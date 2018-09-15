«Гореть в аду ей!» Бузова снялась для журнала в образе святой с крестом в ухе

15 сентября 2018, 13:38
Телеведущая Ольга Бузова поделилась в Instagram фотографией обложки нового номера Elle Girl. На снимке звезда предстала в образе святой, благославляющей аудиторию своим фирменным жестом.
В качестве украшения Ольга выбрала серёжку в виде креста. Надпись на обложке гласит «Мы верим в девочек» — отсылка к официальному девизу США «Мы верим в Бога».
Провокационный снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков певицы. В комментариях они обвинили Бузову в богохульстве и пропаганде сатанизма.
«Богохульство. Гореть в аду ей. Раньше восхищалась ею, но это уже перебор. <...> А потом стоит и фотографируется в церкви со свечками. Лицемерие полное», – пишут одни пользователи Сети.
«Она поклоняется дьяволу. Что тут непонятного?» – добавляют другие.