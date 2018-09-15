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«Гореть в аду ей!» Бузова снялась для журнала в образе святой с крестом в ухе Фото внутри!

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3040968 03/01/2017 TV host and actress Olga Buzova at a fashion show by chief designer of the Firdaws Fashion House Aishat Kadyrova in Grozny. Said Tsarnaev/Sputnik

ФОТО: Said Tsarnaev / Sputnik

Телеведущая Ольга Бузова поделилась в Instagram фотографией обложки нового номера Elle Girl. На снимке звезда предстала в образе святой, благославляющей аудиторию своим фирменным жестом.

В качестве украшения Ольга выбрала серёжку в виде креста. Надпись на обложке гласит «Мы верим в девочек» — отсылка к официальному девизу США «Мы верим в Бога».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Провокационный снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков певицы. В комментариях они обвинили Бузову в богохульстве и пропаганде сатанизма.

«Богохульство. Гореть в аду ей. Раньше восхищалась ею, но это уже перебор. <...> А потом стоит и фотографируется в церкви со свечками. Лицемерие полное», – пишут одни пользователи Сети.

«Она поклоняется дьяволу. Что тут непонятного?» – добавляют другие.

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