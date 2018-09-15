«Гореть в аду ей!» Бузова снялась для журнала в образе святой с крестом в ухе

В качестве украшения Ольга выбрала серёжку в виде креста. Надпись на обложке гласит «Мы верим в девочек» — отсылка к официальному девизу США «Мы верим в Бога».

Провокационный снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков певицы. В комментариях они обвинили Бузову в богохульстве и пропаганде сатанизма.

«Богохульство. Гореть в аду ей. Раньше восхищалась ею, но это уже перебор. <...> А потом стоит и фотографируется в церкви со свечками. Лицемерие полное», – пишут одни пользователи Сети.