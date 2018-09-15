Далеки друг от друга: «новые» груди звезды Playboy вызвали сочувствие

Американке Джой Корриган не привыкать обнажаться: 23-летняя уроженка Масачуссетса делает успешную карьеру как модель мужских журналов — ее снимки часто можно встретить на страницах таких изданий как Playboy и Sports Illustrated.

На благотворительном балу Рианны, прошедшем в Нью-Йорке 13 сентября, Джой появилась в черном платье с глубоким декольте. Украсив шею внушительным жемчужным колье, она привлекла всеобщее внимание к своему бюсту, пишет Woman.

ФОТО: Vida Press

Руки бы оторвать тому хирургу, который делал Корриган новую грудь! Судя по всему, расстояние между имплантами он измерял не линейкой, а своим iPhone Plus.