Сб, 15.09.2018
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Далеки друг от друга: «новые» груди звезды Playboy вызвали сочувствие

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ФОТО: AP / Scanpix

Этой весной модель Джой Корриган заставила говорить о себе весь мир, показав Каннам свои телесные трусы. На днях она стала звездой ужина Рианны, где продемонстрировала неудачную пластику груди. 

Американке Джой Корриган не привыкать обнажаться: 23-летняя уроженка Масачуссетса делает успешную карьеру как модель мужских журналов — ее снимки часто можно встретить на страницах таких изданий как Playboy и Sports Illustrated.

На благотворительном балу Рианны, прошедшем в Нью-Йорке 13 сентября, Джой появилась в черном платье с глубоким декольте. Украсив шею внушительным жемчужным колье, она привлекла всеобщее внимание к своему бюсту, пишет Woman.

ФОТО: Vida Press

Руки бы оторвать тому хирургу, который делал Корриган новую грудь! Судя по всему, расстояние между имплантами он измерял не линейкой, а своим iPhone Plus. 

ФОТО: Vida Press

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