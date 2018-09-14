«Цвет настроения черный». Филипп Киркоров и Егор Крид записали совместный трек

Исполнители Филипп Киркоров и Егор Крид записали совместный трек "Цвет настроения чёрный", который, как пишут пользователи соцсетей, стал ремейком хита "Цвет настроения синий". Композиция опубликована на YouTube. За несколько часов она набрала более 100 тысяч просмотров.

— Цвет настроения черный. На губах — помада, цвет — ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней, — гласит припев.

Сам же Киркоров напоминает в композиции, что и "твоя мама", и все родные приходят на его концерты.

— Пифагор не сосчитает все мои хиты, Тимати не сосчитает все мои понты. Я нахальный, каждый год на хайпе, — говорит Киркоров.