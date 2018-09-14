Пт, 14.09.2018
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  • Фото: Ксения Бородина похвасталась роскошным ремонтом в загородном доме

Фото: Ксения Бородина похвасталась роскошным ремонтом в загородном доме

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Ксения Бородина всей семьей

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина сообщила своим поклонникам радостную новость. В ее коттедже наконец-то закончили ремонт. 

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым купили себе двухэтажный коттедж, площадь которого составляет 216 квадратных метров. Там очень долго шел ремонт. Накануне телезвезда сообщила, что обустройство ее семейного гнезда закончено и она с семьей скоро туда переедет. Поклонники Бородиной поздравили ее с радостной новостью, пишет 7d.org.ua.

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