Фото: Ксения Бородина похвасталась роскошным ремонтом в загородном доме
14 сентября 2018, 12:14
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина сообщила своим поклонникам радостную новость. В ее коттедже наконец-то закончили ремонт.
Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым купили себе двухэтажный коттедж, площадь которого составляет 216 квадратных метров. Там очень долго шел ремонт. Накануне телезвезда сообщила, что обустройство ее семейного гнезда закончено и она с семьей скоро туда переедет. Поклонники Бородиной поздравили ее с радостной новостью, пишет 7d.org.ua.