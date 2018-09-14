Мэрилин Керро показала фото с возлюбленным и подросшим сынишкой

«Рождение ребенка – это, в том числе, и рождение матери. Теперь я по праву являюсь матерью, это часть моего развития, как духовного, так и физического. Хоть моему сыну и всего два месяца, но энергетически я его знаю и ощущаю всю осознанную жизнь. Момент, когда я прижала сына к себе, отпечатался любовью на всю жизнь в моем сердце, как однажды это произошло и с его отцом», – признавалась Мэрилин.

Напомним, ранее Керро связывали романтические отношения с коллегой по «Битве» Александром Шепсом. Однако пара так и не смогла построить крепкие отношения. А летом 2017-го Мэри уже заметили в компании норвежца Александра, с которым она счастлива и по сей день. Мэрилин однажды рассказала, что как только увидела Марка Александра, сразу поняла — именно он будет отцом ее ребенка. «Сначала его заметили подруги, а я уже после них. Помню, как сказала: «Мы будем парой, и он будет отцом моих детей». Я тогда пошутила. Но так произошло, что мы встретились снова, и все», — вспоминала Керро.