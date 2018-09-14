Голая супермодель начала рожать во время показа коллекции Рианны

22-летняя манекенщица Слик Вудс вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке, находясь на последнем месяце беременности. Неожиданно у нее начались схватки. Вудс немедленно отвезли в одно из медицинских учреждений. Стало известно, что у модели родился сын, пишет СтарХит.
Супермодель Слик Вудс настолько предана своему делу, что не побоялась работать вплоть до самых родов. Будучи на последнем месяце беременности, Вудс приняла участие в модном показе нижнего белья от Рианны Savage x Fenty. Это мероприятие многим запомнится надолго, в том числе самой Слик.
Неожиданностью для всех стал тот факт, что у Вудс начались схватки прямо на подиуме. Модель мужественно продемонстрировала свой образ, а затем ее экстренно доставили в одну из больниц Нью-Йорка.
Чуть позже стало известно, что у Вудс родился мальчик, которого молодая мать назвала Сапфиром. Такое имя модель выбрала для своего наследника неслучайно. Этот драгоценный камень считается счастливым для тех, кто родился в сентябре. Отцом мальчика является Адонис Боссо. Он, как и его избранница, работает моделью.
К слову, бренд Savage x Fenty предлагает довольно широкий ассортимент изделий разных размеров по весьма демократичным ценам. В показе, помимо беременной Слик Вудс, приняли участие сестры Джиджи и Белла Хадид, которые, наряду с Вудс, стали новыми музами Рианны.
И если Хадид могут похвастаться безбедным прошлым и состоятельными родителями, то у Вудс ничего из этого не было. Она родилась в бедной семье, не понаслышке знает, что такое нехватка денег и отсутствие крыши над головой. Прошлое Слик называют темным: в нем были и запрещенные препараты, и тюремное заключение за мошенничество.
История становления модели похожа на сказку о Золушке и звучит несколько банально: где-то на улице ее заметил агент и предложил поработать с ним. Первым заказчиком модели был Канье Уэст. Дальше — больше. Вудс сотрудничала с такими брендами, как Calvin Klein, Marc Jacobs, Jeremy Scott и многими другими.
Слик не обладает ангельской внешностью: у нее крупные черты лица, короткая стрижка, щербинка между передними зубами. Все это делает ее неповторимой. «В детстве все считали меня гадким утенком, даже хорошенькой никто не называл. Неужели сейчас моя внешность стала стандартом красоты?» — удивлялась в свое время супермодель.