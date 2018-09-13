Нарва, готовься! Отсидевший в тюрьме гангста-рэпер едет к вам

В 1998 году Элбинг основал группировку HaDeC вместе с рэпером Окимом Риймом. С 2000 по 2002 год отбывал тюремный срок за нападение на полицейского. После освобождения образ жизни не поменял. С 2003 по 2007 год вновь оказался в местах не столь отдаленных, на этот раз за нанесение тяжких телесных повреждений. Вместе с сокамерником создал группу Verba Ab Intra и, будучи в тюрьме, сумел закончить среднюю школу с отличием.

Beebilõust, чьи выступления отличаются бескомпромиссной честностью, соединяет мощь гангста-рэпа и трэпа с сааремааским диалектом и сильными поэтическими образами. Все вместе тянет на «наш ответ Маяковскому», облеченный в форму хип-хопа.

Его самые известные композиции: «Mendid», «Imperato», «Isale»и «Need troonid on mo».

Дебютный альбом Элбинга «32 kuupi» вышел в 2011 году. Тогда же Raadio2 признало композицию «Mendid» лучшей песней года. В 2015 году вышел его второй альбом «Valge lipp», который был отмечен Музыкальной премией Эстонии как лучший хип-хоп альбом года. В 2016 году вышел альбом «Must Lipp», а следующая пластинка должна появиться в ближайшем будущем.