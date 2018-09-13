Названы город и даты проведения «Евровидения-2019»

Европейский вещательный союз объявил, что 64-й конкурс "Евровидение" состоится в Тель-Авиве, хотя в качестве вариантов рассматривались Иерусалим и Эйлат. Европейская попса будет петь и плясать в Международном выставочном центре "Экспо" – 14 и 16 мая там пройдут полуфиналы, а 18 мая состоится финал.

Председатель наблюдательного совета музыкального конкурса "Евровидение" заявил: “На этой неделе мы ожидаем получить гарантии от премьер-министра Израиля в отношении безопасности, обеспечения доступа для всех желающих, свободы выражения мнений и обеспечения неполитического характера конкурса. Эти гарантии необходимы для принятого поддержания принятого на "Евровидении" многообразия и инклюзивности".

Ранее глава совета Израильской корпорации телерадиовещания Гиль Омер направил премьер-министру Биньямину Нетаньяху письмо, в котором предупредил: если в течение двух дней корпорация не переведет Европейскому вещательному союзу 12 миллионов евро, Израилю придется отказаться от проведения "Евровидения". Был громкий скандал, и деньги взяли в кредит.

Проведением музыкального форума в Израиле не очень довольны члены ультраортодоксальных общин страны в связи с организаций репетиций песенного конкурса по субботам – святого для евреев дня. В итоге мэр Тель-Авива Рон Хульдаи пообещал не только предоставить лучшие залы для конкурса и репетиций без каких-либо ограничений, но и принять участие в софинансировании международного мероприятия.