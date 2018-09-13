Чт, 13.09.2018
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Похорошела после расставания: Памела Андерсон удивила новым образом ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Популярная актриса надела элегантное обтягивающее серое платье, поразив публику своим видом.

Такой образ она выбрала для съемок "Танцев со звездами" в Париже. На звезде было надето элегантное платье, которое эффектно подчеркивало ее талию и грудь.

ФОТО: Vida Press

Напомним, в начале сентября стало известно, что Памела Андерсон бросила своего бойфренда — чемпиона мира по футболу Адиля Рами. Расставание произошло через несколько дней после предложения руки и сердца, которое ей сделал француз.

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