Похорошела после расставания: Памела Андерсон удивила новым образом

Такой образ она выбрала для съемок "Танцев со звездами" в Париже. На звезде было надето элегантное платье, которое эффектно подчеркивало ее талию и грудь.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Памела Андерсон бросила своего бойфренда — чемпиона мира по футболу Адиля Рами. Расставание произошло через несколько дней после предложения руки и сердца, которое ей сделал француз.