Похорошела после расставания: Памела Андерсон удивила новым образом ФОТО!
13 сентября 2018, 12:45
Популярная актриса надела элегантное обтягивающее серое платье, поразив публику своим видом.
Такой образ она выбрала для съемок "Танцев со звездами" в Париже. На звезде было надето элегантное платье, которое эффектно подчеркивало ее талию и грудь.
Напомним, в начале сентября стало известно, что Памела Андерсон бросила своего бойфренда — чемпиона мира по футболу Адиля Рами. Расставание произошло через несколько дней после предложения руки и сердца, которое ей сделал француз.