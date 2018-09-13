Хирург рассказал, какие пластические операции сделала София Ротару

Врач отметил, что София Ротару – женщина со вкусом, поэтому он считает, что она никогда не перебарщивала с пластическими операциями. По словам специалиста, певица делала это в рамках необходимости.

Вдовин предположил, что артистка постоянно посещает косметолога и, возможно, делает биоревитализацию, прибегала к блефаропластике верхнего века, липосакции нижней трети лица, козелковой подтяжке и корректировала форму носа.

Однако хирург полагает, что многочисленные пластические операции 71-летней певицы никак не связаны с ее нынешним состоянием здоровья.

"Думаю, причины в возрастных изменениях в организме. Вспомним, что гастроли и постоянные переезды также сказываются на здоровье", – цитирует эксперта Eg.ru. Он добавил, что Ротару делает все для того, чтобы быть красивой, и это достойно восхищения.