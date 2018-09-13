Эстонский фильм «Возьми или оставь» выдвинут на премию «Оскар»

«Возьми или оставь», выдвинутая на кинопремию «Оскар» – дебют режиссера Лийны Тришкиной-Ванхатало в области игрового кино.

Главный герой – молодой эстонец Эрик. Работая на стройке в Финляндии, он получает неожиданное известие о том, что стал отцом. Поскольку мать ребенка не готова заботиться о нем, решение о воспитании малыша – взять или оставить – ложится на плечи новоиспеченного отца.