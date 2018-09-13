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  • Эстонский фильм «Возьми или оставь» выдвинут на премию «Оскар»

Эстонский фильм «Возьми или оставь» выдвинут на премию «Оскар» Смотрите тизер!

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«Возьми или оставь»

ФОТО: EV100

В среду, 12 сентября, в Эстонии прошла премьера художественного фильма отечественного производства «Возьми или оставь». Теперь жители Эстонии смогут увидеть историю о непростом становлении мужчины как отца в кинотеатрах.

«Возьми или оставь», выдвинутая на кинопремию «Оскар» – дебют режиссера Лийны Тришкиной-Ванхатало в области игрового кино.

Главный герой – молодой эстонец Эрик. Работая на стройке в Финляндии, он получает неожиданное известие о том, что стал отцом. Поскольку мать ребенка не готова заботиться о нем, решение о воспитании малыша – взять или оставить – ложится на плечи новоиспеченного отца. 

«В юбилейном году нужно затрагивать и серьезные темы, и фильм «Возьми или оставь» рассказывает без прикрас о буднях столетней Эстонии. Я верю, что эта история тронет сердца десятков тысяч людей», – отметил руководитель организационной команды EV100 Яанус Рохумаа, пишет ERR.

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