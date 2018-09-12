Диана, прекрати! Самая горячая эстонская модель сверкнула ножками в Ласнамяэ

Обаятельная эстонская фотомодель, «Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016» и «Супермодель Эстонии 2017» Диана Хапрова и не заметила, что лето прошло!
Дни становятся все холоднее, а вот фотографии, которыми щедро балует Диана своих поклонников в социальных сетях, не теряют градуса страсти и откровенности! Бедные, как они только выносят такой фотособлазн?!
На этот раз длинноногая Диана позирует на мосту ласнамяэского Паэ парка. На модели короткие розовые шорты и обтягивающий милитари-топ.
Фотографиями еще с одной эффектной фотосессии Диана поделилась на прошлой неделе. В коротком белом платье модель снималась в Кадриорге у фотографа Дмитрия Диаза.
Напомним, что в конце лета Диана Хапрова гостила у нас в студии LimonLIVE, где не постеснялась показать свои безупречные формы в бикини. Видео смотрите ЗДЕСЬ!