Режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев развелся с женой

Андрей Звягинцев — титулованный режиссер, создатель «Нелюбви», «Левиафана» и многих других культовых кинокартин. Кроме этого, он лауреат престижных Каннского и Венецианского кинофестивалей. За всю жизнь Звягинцев дважды состоял в браке.

Первой избранницей известного кинодеятеля стала актриса Гринева. С ней Андрей Петрович прожил шесть лет. После — Гринева связала себя узами брака с фигуристом Максимом Шабалиным и подарила ему дочь. Звягинцев недолго был один и женился на монтажере Анне Матвеевой, у пары есть сын Петр, которому в следующем году исполнится десять лет.

А недавно в Сети появилась информация о том, что режиссер развелся с Матвеевой, правда, причина расставания супругов не озвучивается. Звягинцев и его представители ничего не говорят по этому поводу. Возможно, в скором времени Звягинцев и Анна прольют свет на свою историю.

К слову, до первого брака у режиссера было два серьезных романа с Инной Мишуковой и Инной Гомес, которые не привели к браку. В молодости еще никому неизвестный режиссер встречался с актрисой Верой Сергеевой. Когда Андрей ушел в армию, узнал, что Вера ждет ребенка. Хоть Веру в Новосибирске все называют первой женой Звягинцева, она предпочитает ничего о не рассказывать о нем.

У Веры и Андрея родилась двойня, мальчики. Один умер через неделю после рождения, другому, Никите Сергееву 32 года, проживает он в родном Новосибирске и, к счастью, нашел свое призвание. Причина расставания Андрея и Веры крылась в том, что Звягинцев уехал в Москву, а Вера осталась. После разрыва со Звягинцевым Вера вышла замуж за актера Юрия Чепурного и снова родила двойню.

Напомним, около года назад в прокат вышла драма Звягинцева под названием «Нелюбовь», в которой рассказывается о непросто разводе столичной семьи. Фильм получил номинацию в сразу нескольких премиях, в том числе мирового уровня. «Нелюбовь» удостоилась приза Каннского кинофестиваля, кроме того, была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус», и стала первой российской картиной, получившей французскую премию «Сезар».