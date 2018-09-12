Ср, 12.09.2018
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  • Фото дня: почему дизайнерские эстонские вазы так напоминают подарочные стаканы из McDonalds?

Фото дня: почему дизайнерские эстонские вазы так напоминают подарочные стаканы из McDonalds?

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Kateriin Rikkeni vaasikollekstioon "Talveöö unenägu".

ФОТО: Iris Kivisalu

В редакцию портала Elu24 поступило сообщение от внимательного читателя. Новая коллекция ваз эстонской художницы-вазописца очень похожа на подарочные стаканы McDonalds, которые в свое время дарили всем покупателям больших наборов. 

Эта выставка открыта в галерее OKApi в рамках дизайнерской ночи в категории «Современный эстонский дизайн стекла».

Представленные на выставке вещи уникальны по-своему, ведь они переработаны вручную. Судя по всему, из тех самых стаканов. 

Смотрите фото вверху новости! 

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