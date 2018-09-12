Фото дня: почему дизайнерские эстонские вазы так напоминают подарочные стаканы из McDonalds?
12 сентября 2018, 12:32
В редакцию портала Elu24 поступило сообщение от внимательного читателя. Новая коллекция ваз эстонской художницы-вазописца очень похожа на подарочные стаканы McDonalds, которые в свое время дарили всем покупателям больших наборов.
Эта выставка открыта в галерее OKApi в рамках дизайнерской ночи в категории «Современный эстонский дизайн стекла».
Представленные на выставке вещи уникальны по-своему, ведь они переработаны вручную. Судя по всему, из тех самых стаканов.
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