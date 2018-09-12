Как же ее перекосило! Свежее фото Анастасии Волочковой озадачило Сеть

«Настя, что у вас с лицом?», «Лицо перекосило дико же. Словно вам бегемот челюсть подправил», «Вы хоть фото иногда просматривайте, которые выставляете. А то на фото бегемот фотоэтичнее», «Ничего не имею против АВ, но тут лицо как у беззубой бомжихи у метро, ссори», - вот лишь некоторые, причем еще не самые нелестные высказывания пользователей Сети относительно увиденного.