Как же ее перекосило! Свежее фото Анастасии Волочковой озадачило Сеть

Свежий снимок экс-примы московского Большого театра вызвал неоднозначную реакцию в Сети.
На днях на своей страничке в Instagram Анастасия Волочкова разместила фотографию, сделанную в цирке. На снимке Анастасия в длинном платье позирует в изящной позе возле клетки с бегемотом. Казалось бы, что тут такого? Но посмотрите на ее лицо!
Озадаченные подписчики скандальной знаменитости принялись активно комментировать этот странный кадр.
«Настя, что у вас с лицом?», «Лицо перекосило дико же. Словно вам бегемот челюсть подправил», «Вы хоть фото иногда просматривайте, которые выставляете. А то на фото бегемот фотоэтичнее», «Ничего не имею против АВ, но тут лицо как у беззубой бомжихи у метро, ссори», - вот лишь некоторые, причем еще не самые нелестные высказывания пользователей Сети относительно увиденного.
Бегемот-самое страшное животное в Африке..🙈 Но в цирке @greatcircus_ru у @zapashny.ru все животные такие добрые!🙏🏻 Они добрее людей многих..🐒 Фестиваль «Идол» просто грандиозный! Спасибо, Эдгард! А закулисье, которое в очередной раз было показано моим девочкам Арише и Элизе крестнице впечатлило!!!🦊 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #цирк
Что же сделало снимок Волочковой столь неудачным? Версий множество - от «пчелы покусали» и «зуб воспалился», до чрезмерного употребления алкоголя и элементарного неумения пользоваться фотошопом.