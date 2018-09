Как же ее перекосило! Свежее фото Анастасии Волочковой озадачило Сеть

Бегемот-самое страшное животное в Африке..🙈 Но в цирке @greatcircus_ru у @zapashny.ru все животные такие добрые!🙏🏻 Они добрее людей многих..🐒 Фестиваль «Идол» просто грандиозный! Спасибо, Эдгард! А закулисье, которое в очередной раз было показано моим девочкам Арише и Элизе крестнице впечатлило!!!🦊 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #цирк

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Sep 9, 2018 at 11:57am PDT