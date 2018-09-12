Любовь уже близко! Гороскоп для одиноких на 2019 год

ДЕВА

Девам искать свое счастье следует в первой половине года. К сожалению, звезды не указывают, в какое именно время в вашем сердце поселится любовь. Но то, что вы влюбитесь и это будет взаимно, говорит квадратура в вашем шестом доме. Луна встанет против Солнца и Венеры в первой половине года и во второй половине 2019 года на пять лет покинет ваш знак Зодиака. Поэтому, милые Девы, всю первую половину года звезды просят вас быть более внимательными. Шансы обрести свою половинку высоки как никогда за последние шесть лет!

ВЕСЫ

Вам, застенчивые Весы, ловить в этом году есть что — в плане серьезных отношений. Не стоит грустить: как говорит гороскоп, у вас, в отличие от остальных знаков Зодиака, будет сразу два красивых романа! Первый - в августе, а второй - в декабре. Первый ваш роман будет очень ярким, но скоротечным, а вот во второй раз вам повезет. Но, как говорят звезды, есть риск навсегда расстаться со своим любимым человеком. В декабре в седьмом доме появится непредсказуемый Уран, который встанет напротив Луны. При таком расположении планет всегда происходят расставания по независящим от вас причинам. Гороскоп советует вам не обращать внимание на завистников: ведь именно они, а точнее кто то из вашего ближнего окружения и может разлучить вас.

СКОРПИОН

У Скорпионов год пройдет спокойно, а что касается личной жизни, то никаких серьезных потрясений не будет. Будет несколько милых и красивых романов, но особой страсти отношения не принесут. Подумайте, а может это именно то, чего вы искали в последние годы? Любовь ведь не всегда бывает яркой и пламенной, она может быть спокойной и нежной…

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, которые давно ищут свою вторую половинку, для вас отличная новость — найдёте! Но только в том случае, если не будете сидеть дома. Ведь как показывают звезды, знакомство произойдет в поезде, причем поездка будет связана с рабочими делами. И это необязательно командировка, поскольку встреча может произойти и в городском общественном транспорте. Наиболее вероятна встреча с будущей половинкой в самом конце зимы.

КОЗЕРОГ

В отличие от других, Козероги имеют высокие шансы познакомится с будущим мужем (вы не ослышались) прямо на рабочем месте. В начале осени (сентябрь - первая половина октября) у вас появятся новые сотрудники, и, вероятнее всего, их будет несколько. Уран в седьмом доме всегда приносит в нашу жизнь новых людей, причем именно в профессиональной сфере. В тот же седьмой дом вслед за Ураном входит Венера. Поэтому, милые Козероги, у вас еще есть время основательно подготовиться к встрече осени!

ВОДОЛЕЙ

Вам, уважаемые Водолеи, торопиться точно некуда! До самого окончания 2019 года вы будете одни, но зато перед самой встречей Нового года вам крупно повезет! Солнце, Венера, и Плутон образуют противостояние Луне и Марсу в середине декабря. Обычно это говорит о сильном взаимном влечение, точнее, - об очень сильной и взаимной любви. Так что, как говорят звезды, ваш Новый год будет самым романтическим из всех, что вы когда-либо праздновали.

РЫБЫ