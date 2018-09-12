Любовь уже близко! Гороскоп для одиноких на 2019 год

Этот прогноз астрологи Cluber составили для тех, кто ищет свою вторую половинку.
ОВЕН
Овнам в 2019 году повезет в первой половине года. Если вы уже давно отчаялись найти свое счастье и махнули на все рукой, знайте, что в этом году звезды готовят для вас сюрприз! Буквально в начале июня непредсказуемый Уран переходит в ваш пятый дом. 12 июня к нему присоединяется Венера, и при таких аспектах может свершиться судьбоносное знакомство, причем с далеко идущими последствиями. Отношения обещают быть серьезными и с далеко идущими планами. Также в начале сентября и в начале декабря в ваш второй дом переходит всё та же Венера и Меркурий. Поэтому, если в июне вы так ни с кем и не познакомились, не переживайте! Это значит, что у вас все впереди. Но то, что знакомство состоится либо в начале лета, либо осенью, звезды говорят однозначно.
ТЕЛЕЦ
А вот Тельцам звезды не обещают такого головокружительного везения, как Овнам. Если Тельцы захотят найти свою любовь в 2019 году, им придется изрядно поработать над собой и своими взглядами. Если вы довольно долгое время остаетесь в одиночестве, подумайте, что может быть этому причиной. Дело в том, что уже третий год в вашем знаке формируется квадратура из Плутона, Венеры и Солнца. Осталось дело за вами! Наведите порядок в себе и своих мыслях. Вы получите то, что хотите, только когда сами будете к этому готовы.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы — такой знак, что одиночество на долгое время им противопоказано. Можете считать себя счастливчиками! Уже в начале 2019 года вас посетит то самое волшебное чувство под названием "любовь"! Не удивляйтесь — это ваш год! Венера, Солнце и сам Юпитер образовали тригон аж на целый месяц, а это большая редкость в астрологии, и будет это в самом начале января. Вам даже не придется искать себе пару. Поверьте, вас найдут сами.
РАК
Раки, вам придется потерпеть. Весь 2019 год вы с переменным успехом будете налаживать свою личную жизнь. Через ваш дом гороскопа пройдет аж целых пять планет, и каждая из них внесет свою лепту в вашу жизнь. В январе и феврале Марс и Уран в шестом доме могут подарить вам чересчур пылкого поклонника, но внезапно возникшая страсть так же быстро угаснет, как и начиналась. Летом под воздействием Луны будет еще несколько красивых романов, но уже к середине осени 2019 года вы останетесь одни. Но, как показывают звезды (не удивляйтесь), в вашу жизнь вернется один очень хороший знакомый, в которого вы неожиданно и влюбитесь. Пока все вокруг хандрят из-за осенней погоды, вы будете летать на крыльях.
ЛЕВ
Весь 2019 год Солнце находится в вашем втором доме. В третьем доме в начале апреля появится Венера. Не вас, уважаемые Львы, будут выбирать! Выбирать будете вы! Но есть риск что вы так и не удостоите никого из своих многочисленных поклонников. Гороскоп на 2019 год советует вам обратить внимание на октябрь: именно в этом месяце кто-то особенный может войти в вашу жизнь. Снизьте свои требования для всех претендентов: он будет самым скромным и незаметным из них.
ДЕВА
Девам искать свое счастье следует в первой половине года. К сожалению, звезды не указывают, в какое именно время в вашем сердце поселится любовь. Но то, что вы влюбитесь и это будет взаимно, говорит квадратура в вашем шестом доме. Луна встанет против Солнца и Венеры в первой половине года и во второй половине 2019 года на пять лет покинет ваш знак Зодиака. Поэтому, милые Девы, всю первую половину года звезды просят вас быть более внимательными. Шансы обрести свою половинку высоки как никогда за последние шесть лет!
ВЕСЫ
Вам, застенчивые Весы, ловить в этом году есть что — в плане серьезных отношений. Не стоит грустить: как говорит гороскоп, у вас, в отличие от остальных знаков Зодиака, будет сразу два красивых романа! Первый - в августе, а второй - в декабре. Первый ваш роман будет очень ярким, но скоротечным, а вот во второй раз вам повезет. Но, как говорят звезды, есть риск навсегда расстаться со своим любимым человеком. В декабре в седьмом доме появится непредсказуемый Уран, который встанет напротив Луны. При таком расположении планет всегда происходят расставания по независящим от вас причинам. Гороскоп советует вам не обращать внимание на завистников: ведь именно они, а точнее кто то из вашего ближнего окружения и может разлучить вас.
СКОРПИОН
У Скорпионов год пройдет спокойно, а что касается личной жизни, то никаких серьезных потрясений не будет. Будет несколько милых и красивых романов, но особой страсти отношения не принесут. Подумайте, а может это именно то, чего вы искали в последние годы? Любовь ведь не всегда бывает яркой и пламенной, она может быть спокойной и нежной…
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, которые давно ищут свою вторую половинку, для вас отличная новость — найдёте! Но только в том случае, если не будете сидеть дома. Ведь как показывают звезды, знакомство произойдет в поезде, причем поездка будет связана с рабочими делами. И это необязательно командировка, поскольку встреча может произойти и в городском общественном транспорте. Наиболее вероятна встреча с будущей половинкой в самом конце зимы.
КОЗЕРОГ
В отличие от других, Козероги имеют высокие шансы познакомится с будущим мужем (вы не ослышались) прямо на рабочем месте. В начале осени (сентябрь - первая половина октября) у вас появятся новые сотрудники, и, вероятнее всего, их будет несколько. Уран в седьмом доме всегда приносит в нашу жизнь новых людей, причем именно в профессиональной сфере. В тот же седьмой дом вслед за Ураном входит Венера. Поэтому, милые Козероги, у вас еще есть время основательно подготовиться к встрече осени!
ВОДОЛЕЙ
Вам, уважаемые Водолеи, торопиться точно некуда! До самого окончания 2019 года вы будете одни, но зато перед самой встречей Нового года вам крупно повезет! Солнце, Венера, и Плутон образуют противостояние Луне и Марсу в середине декабря. Обычно это говорит о сильном взаимном влечение, точнее, - об очень сильной и взаимной любви. Так что, как говорят звезды, ваш Новый год будет самым романтическим из всех, что вы когда-либо праздновали.
РЫБЫ
У Рыб в этом году складывается такая ситуация что в начале года на горизонте не будет никого, совсем никого! Вы, как и обычно, будете проводить свои дни в одиночестве. И лишь к концу лета на жизненном пути вам встретится кто-то из прошлого: именно этот человек начнет интенсивно ухаживать за вами. Если судить по положению звезд и по поведению Луны и Меркурия, этот человек и есть ваша судьба. К сожалению, вы либо поведете себя слишком надменно, либо просто не будете серьезно воспринимать его, но высока вероятность просто-напросто пропустить свое счастье. Будьте внимательны, милые Девы.