Видео: культурист Арго Адер устроил сказочную свадьбу на юге Эстонии Это так трогательно!
12 сентября 2018, 9:07
В конце июня на эстонском хуторе Лейго прошла красивая свадьба культуриста Арго Адера. Невеста в роскошном платье с прозрачными вставками выглядела в этот вечер как принцесса.
И хотя со сказочной свадьбы прошло более двух месяцев, видео с праздника появилось только сейчас.
Арго Адер на восемнадцать лет старше своей, теперь уже законной, супруги Марьи. У пары есть совместный ребенок – маленький сынишка Рон. Самое трогательное, что малыш тоже присутствовал на празднике родителей.
Смотрите видео! Это так трогательно!