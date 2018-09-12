Ср, 12.09.2018
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  • Видео: культурист Арго Адер устроил сказочную свадьбу на юге Эстонии

Видео: культурист Арго Адер устроил сказочную свадьбу на юге Эстонии Это так трогательно!

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Арго Адер и его невеста

ФОТО: Instagram

В конце июня на эстонском хуторе Лейго прошла красивая свадьба культуриста Арго Адера. Невеста в роскошном платье с прозрачными вставками выглядела в этот вечер как принцесса. 

И хотя со сказочной свадьбы прошло более двух месяцев, видео с праздника появилось только сейчас.

Арго Адер на восемнадцать лет старше своей, теперь уже законной, супруги Марьи. У пары есть совместный ребенок – маленький сынишка Рон. Самое трогательное, что малыш тоже присутствовал на празднике родителей.

Смотрите видео! Это так трогательно!

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