Видео: культурист Арго Адер устроил сказочную свадьбу на юге Эстонии

И хотя со сказочной свадьбы прошло более двух месяцев, видео с праздника появилось только сейчас.

Арго Адер на восемнадцать лет старше своей, теперь уже законной, супруги Марьи. У пары есть совместный ребенок – маленький сынишка Рон. Самое трогательное, что малыш тоже присутствовал на празднике родителей.