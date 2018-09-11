Мэрилин Керро рассказала, почему большинство людей несчастны в отношениях

В период влюбленности все кажется идеальным, сложно заметить минусы и ошибки, которые мы совершаем. Когда чувства становятся крепче и взаимная любовь приходит в нашу жизнь, появляется та зона комфорта, к которой мы привыкаем и все выплывает наружу.

С одной стороны, кажется, что можно просто сказать, что тебя раздражает, или что ты хотел бы изменить в другом человеке, однако это невозможно. Изменить можно только себя, и начать замечать плюсы. И если кто-то указывает вам на ваши недостатки, значит они сами очень далеки от совершенства.

Наша вторая половинка служит нашим отражением, отражением нашего внутреннего мира, менталитета, но нам кажется, что эти недостатки есть только у них. Иногда проще прекратить такие отношения, чем разобраться в себе, но стоит помнить, что в следующих отношениях ситуация повторится, потому что вы – по-прежнему вы, - пишет Керро

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