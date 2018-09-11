Мэрилин Керро рассказала, почему большинство людей несчастны в отношениях

29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро, которая недавно впервые стала матерью, опубликовала на Facebook-странице своего магазина пост с рассуждениями об отношениях между возлюбленными.
В период влюбленности все кажется идеальным, сложно заметить минусы и ошибки, которые мы совершаем. Когда чувства становятся крепче и взаимная любовь приходит в нашу жизнь, появляется та зона комфорта, к которой мы привыкаем и все выплывает наружу.
С одной стороны, кажется, что можно просто сказать, что тебя раздражает, или что ты хотел бы изменить в другом человеке, однако это невозможно. Изменить можно только себя, и начать замечать плюсы. И если кто-то указывает вам на ваши недостатки, значит они сами очень далеки от совершенства.Наша вторая половинка служит нашим отражением, отражением нашего внутреннего мира, менталитета, но нам кажется, что эти недостатки есть только у них. Иногда проще прекратить такие отношения, чем разобраться в себе, но стоит помнить, что в следующих отношениях ситуация повторится, потому что вы – по-прежнему вы, - пишет Керро.
Ведьма также советует тем, кто хочет разорвать этот круг, начать смотреть на свои поступки, прежде чем осуждать других. «Когда вы указываете на негативные вещи, тогда и притягиваете их в свою жизнь. А вот фокусируясь на положительном, привлекаете любовь», - уверена Мэрилин.