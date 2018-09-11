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  • Мэрилин Керро рассказала, почему большинство людей несчастны в отношениях

Мэрилин Керро рассказала, почему большинство людей несчастны в отношениях

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Marilyn Kerro.

ФОТО: Toni Läänsalu

29-летняя эстонская ведьма Мэрилин Керро, которая недавно впервые стала матерью, опубликовала на Facebook-странице своего магазина пост с рассуждениями об отношениях между возлюбленными.

В период влюбленности все кажется идеальным, сложно заметить минусы и ошибки, которые мы совершаем. Когда чувства становятся крепче и взаимная любовь приходит в нашу жизнь, появляется та зона комфорта, к которой мы привыкаем и все выплывает наружу.

С одной стороны, кажется, что можно просто сказать, что тебя раздражает, или что ты хотел бы изменить в другом человеке, однако это невозможно. Изменить можно только себя, и начать замечать плюсы. И если кто-то указывает вам на ваши недостатки, значит они сами очень далеки от совершенства.

Наша вторая половинка служит нашим отражением, отражением нашего внутреннего мира, менталитета, но нам кажется, что эти недостатки есть только у них. Иногда проще прекратить такие отношения, чем разобраться в себе, но стоит помнить, что в следующих отношениях ситуация повторится, потому что вы – по-прежнему вы, - пишет Керро.

Ведьма также советует тем, кто хочет разорвать этот круг, начать смотреть на свои поступки, прежде чем осуждать других. «Когда вы указываете на негативные вещи, тогда и притягиваете их в свою жизнь. А вот фокусируясь на положительном, привлекаете любовь», - уверена Мэрилин.  

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