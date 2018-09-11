Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы

Ведущим шоу стал по традиции Иван Ургант. Однако на сей раз он обошелся без партнерши. По красной дорожке прошлись Елена Летучая, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Александр Гудков, Ольга Слуцкер, Светлана Бондарчук и многие другие. Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров впервые вышел в свет с новой возлюбленной.

Пока одна часть журналистов фотографировала сияющего от счастья музыканта, другие представители СМИ снимали легендарного фигуриста Евгения Плющенко вместе с супругой, продюсером Яной Рудковской. Жена спортсмена прошлась по красной дорожке в черном блестящем платье с массивным верхом.

Когда Яну вместе с мужем начали фотографировать, оказалось, что ткань наряда настолько тонка, что вспышки высветили ее живот и нижнее белье. В Сети немедленно высказались по этому поводу. "Яна в полупрозрачном платье господи, помогите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "посмотрела – у нее живот выпирает", "так там еще такие парашюты", "Да, странные трусы", "Это платье окончательно побеждает Яну. Какая-то злая мачеха из сказки", "это просто провальное платье", – раскритиковали пользователи Сети.

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