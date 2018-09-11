Не смогу простить предательство: Ани Лорак сделала неожиданное заявление

Несколько недель назад стало известно, что супруг певицы Ани Лорак ей изменяет: в Сеть попало скандальное видео, на котором Мурат весело проводит время с любовницей Яной Беляевой. С тех пор в Сети ежедневно появляются новые подробности отношений супургов, а поклонники гадают: простит ли Ани Мурата. К примеру, 1 сентября певица с мужем вместе отвели дочь Софию в первый класс, после чего многие были уверены, что развода все-таки не будет.