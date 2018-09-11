Не смогу простить предательство: Ани Лорак сделала неожиданное заявление

Несколько недель назад стало известно, что супруг певицы Ани Лорак ей изменяет: в Сеть попало скандальное видео, на котором Мурат весело проводит время с любовницей Яной Беляевой. С тех пор в Сети ежедневно появляются новые подробности отношений супургов, а поклонники гадают: простит ли Ани Мурата. К примеру, 1 сентября певица с мужем вместе отвели дочь Софию в первый класс, после чего многие были уверены, что развода все-таки не будет.
Однако во время фестиваля "Новая волна" Ани Лорак сделала неожиданное заявление в интервью изданию Дни.ру. Многие решили, что эта фраза относится к измене Мурата.
Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть, - сказала певица.
О том, что сейчас супруги находятся на грани развода свидетельствует и тот факт, что сразу же после новости об измене Ани сняла обручальное кольцо и больше его не надевала.