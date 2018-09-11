Эта встреча 88-летнего отца со своим 53-летним сыном с синдромом Дауна стала сетевой сенсацией

Именно поэтому эти кадры встречи отца со своим сыном, страдающим от синдрома Дауна, вызвали такое неподдельное восхищение и растопили сразу сотни тысяч сердец.

53-летний Мэтт Кобринк съездил в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с его любимым бейсболистом Аароном Джаджем из нью-йоркских "Янки".

Но поездка означала, что Мэтт не будет видеть своего отца почти неделю - и это первая их разлука за 25 лет, прошедших после смерти его матери.

Сестра Мэтта, Марси, решила записать момент встречи на видео, потому что она уже знала, как сильно они скучали друг по другу.

Но даже она не ожидала такой реакции отца и брата - и всех людей, которые видели эти кадры!

Мэтт со своей трогательной неуклюжестью бросился бежать по едущему эскалатору - лишь бы поскорее обнять своего любящего папу, ожидающего внизу. И эти кадры настолько душещипательны, а чувства настолько неподдельны, что вам сразу же захочется кого-то обнять!