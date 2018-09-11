Можете не верить, но женщине на этих снимках — 70 лет. Смотри сам!

Женщина по имени Норма Уильямс в 70 лет выглядит как девочка. При этом признается, что сейчас она находится в лучшей форме в своей жизни. Как же ей удается? Мы подготовили для вас несколько секретов от суперстройной Нормы, пишет Fabiosa.
Дама переехала из дождливой Британии в солнечную Италию, где наслаждается жизнью и управляет бизнесом по аренде жилья. У нее есть муж, который ее на 10 лет старше. Она тренируется каждый день с 20-летнего возраста, много ходит пешком и следит за весом. Но при этом госпожа Уильямс не отказывает себе в печенье на завтрак, ежедневно ест "шаловливые" закуски и имеет вредные привычки.
Норма заявляет, что для того, чтобы выглядеть хорошо, не обязательно иметь модельную фигуру. Главное - быть подтянутой.
Отличную форму нельзя определять по росту или типу фигуры. Вы можете быть маленькими или высокими. Вы можете быть фигуристыми или плоскими. Или вы можете быть посредине. Я не говорю о модельных стереотипах. Я говорю о здоровом теле.
В выборе продуктов для рациона Норма себя не ограничивает. На завтрак она пьет два капучино и ест выпечку. Затем перекусывает бананом, апельсином или другим сезонным фруктом. Обед должен быть белковым с овощами: с морковью, брокколи, фасолью, грибами в соевом соусе, оливковым маслом, семенами, клюквой или кусочками грецкого ореха.
Любимое блюдо госпожи Уильямс - цельнозерновые спагетти с овощами и оливковым маслом, которое она обожает добавлять всюду.
На полдник дама может съесть печенье, шоколад или салат с греческим йогуртом, мёдом и орехами.