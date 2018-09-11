Вт, 11.09.2018
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Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом Смотрите фото!

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МакSим

ФОТО: Промо

Певица МакSим обнародовала новое видео, в котором предстала в компании живого медведя. Многочисленные поклонники не узнали сильно изменившуюся артистку, появившуюся перед ними в блестящем костюме и с белыми волосами.

Недавно популярная певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) объявила о том, что готова работать после продолжительного отпуска, который взяла из-за некой болезни, не позволившей ей много гастролировать и выступать. Теперь артистка снова ринулась в бой, пишут Dni.

Для начала она записала видео на песню «Мои секреты». Марина обнародовала часть ролика на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На выложенных кадрах артистку не узнать. Для съемок Максимова облачилась в блестящий серебряный комбинезон, который дополнила белоснежным париком. А партнером сладкоголосой артистки стал живой медведь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Марина Максимова (@maksimartist) on

Многочисленные подписчики впали в шок от увиденного, и даже не узнали свою любимицу.

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