Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом

Недавно популярная певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) объявила о том, что готова работать после продолжительного отпуска, который взяла из-за некой болезни, не позволившей ей много гастролировать и выступать. Теперь артистка снова ринулась в бой, пишут Dni.

Для начала она записала видео на песню «Мои секреты». Марина обнародовала часть ролика на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На выложенных кадрах артистку не узнать. Для съемок Максимова облачилась в блестящий серебряный комбинезон, который дополнила белоснежным париком. А партнером сладкоголосой артистки стал живой медведь.